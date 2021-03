Sorrentino Vini premiata a Torino | esempio di sostenibilità ambientale e qualità dellla produzione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 marzo 2021)per l’impegno nellacon una menzione speciale per ladelle produzioni agroalimentari. E’ l’aziendadi Boscotrecase (Napoli). Il riconoscimento adurante la presentazione “AGRIcoltura100: ladelle imprese agricole per la ripresa del Paese”, il primo rapporto promosso da Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura e realizzato da Innovation Team del Gruppo Cerved. AGRIcoltura100 è un progetto pluriennale nato per monitorare e valorizzare il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile dell’Italia e alla sua ripartenza dalla crisi del Covid-19. La prima edizione ha visto la partecipazione di 1.850 imprese agricole (109 provenienti dalla Campania).. Il modello di ...