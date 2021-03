"Sono sopra la soglia critica". I nuovi colori delle regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Valentina Dardari Fino alla settimana precedente erano 8. Il monitoraggio riguarda la settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo Da quanto emerge dalla bozza del report Iss-ministero dalla Salute con il monitoraggio dell'epidemia di Covid in Italia riguardante la settimana che va dal 22 al 28 febbraio, con aggiornamento al 3 marzo, "si osserva un peggioramento nel numero di regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica: Sono 9, erano 8 la settimana precedente". Un dato in deciso peggioramento. Il report mostra un peggioramento dei dati Preoccupano quindi i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva: "Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Valentina Dardari Fino alla settimana precedente erano 8. Il monitoraggio riguarda la settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo Da quanto emerge dalla bozza del report Iss-ministero dalla Salute con il monitoraggio dell'epidemia di Covid in Italia riguardante la settimana che va dal 22 al 28 febbraio, con aggiornamento al 3 marzo, "si osserva un peggioramento nel numero die Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree medichela9, erano 8 la settimana precedente". Un dato in deciso peggioramento. Il report mostra un peggioramento dei dati Preoccupano quindi i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva: "Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in ...

be_a_riot : @WarningSign42 Molto probabilmente ha semplicemente deciso di andare avanti e lasciare le parti negative nella cas… - MassimoTabarel1 : @LouD__________ @WRicciardi Non penso c'entri il vaccino, ti ho messo i numeri attuali che dicono che i malati grav… - giulytoffy : RT @avgmenteen: Quando a lui piace stare sopra ed io sono sottona - IntoPandemic : #COVID la #TerzaOndata in #italia è inarrestabile, l'indice Rt medio nazionale sale sopra l'1% per la prima volta i… - annatiesse : @Marta_Francesca @melissa82920865 tra loro ci sono cose irrisolte personali, tipo la storia con Monte che non hanno… -