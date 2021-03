“Sono gay, avevo paura a dirlo”. Il coming out arriva da Amici: “Non è giusto nascondersi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Amici di Maria De Filippi, Leonardo Lamacchia rompe il silenzio. Il racconto dell’allievo della scuola più famosa d’Italia è toccante. Un modo per raggiungere anche quanti hanno vissuto la sua stessa difficoltà, Leonardo Lamacchia decide di esporsi senza più timori. È accaduto durante Amici 20 su Amazon Prime Video quando l’allievo non ha più nascosto la sua omosessualità. Ogni martedì, il pubblico italiano avrà modo di apprendere i contenuti extra di Amici 20 su Prime Video. Storie inedite che riguardano da vicino gli allievi della scuola che permetteranno di apprendere qualcosa in più su di loro. Per il primo episodio Maria De Filippi, presente fisicamente, ha deciso di fare scrivere dei pensieri ai ragazzi. Diari concreti e messaggi di forza, come quello che emerso dal racconto di Leonardo.



