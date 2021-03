Sondaggio Termometro Politico | la crisi del Pd avvicina il sorpasso di Fratelli d’Italia

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sondaggi politici oggi,presenta una nuova rilevazione con le intenzioni di voto per i partiti e il gradimento per il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ilnon riserva particolari sorpresa, ma conferma alcune tendenze chiare ormai da giorni. Ladel Pd, dopo la fine dell’esperienza di governo giallorossa, si acuisce. Continuano le difficoltà anche per il M5S, seppur in lieve ripresa nelle intenzioni di voto. Il centrodestra, invece, guadagna terreno. (segue dopo la foto) Sondaggi politici oggi: le percentuali dei partiti al 5 marzo 2021 Ladel Pd culminata con le dimissioni del segretario Nicola Zingarettiildi. Secondo il...