Sondaggio: per l’83% dei votanti la crisi del Liverpool è solo un calo fisiologico (Di sabato 6 marzo 2021) Sondaggio: crisi Liverpool: secondo voi, qual è la principale causa? Normale calo fisiologico 83% Squadra non più competitiva 13% Klopp primo responsabile 4% Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021): secondo voi, qual è la principale causa? Normale83% Squadra non più competitiva 13% Klopp primo responsabile 4% Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

