Sondaggi politici oggi: M5S avanti con Conte leader (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri i Sondaggi Index per Piazzapulita hanno confermato ancora una volta che Giuseppe Conte leader del M5S porterebber in alto il Movimento, sempre a detrimento del Partito Democratico. La differenza con le altre rilevazioni consiste nel fatto che comunque la Lega staccherebbe i pentastellati di quasi cinque punti percentuali. Inoltre il PD sarebbe meno penalizzato, affiancando i 5 Stelle nei consensi degli intervistati: 18,2% e 17,1%, le percenuali che avrebbero nelle intenzioni di voto degli italiani. Diversa è la situazione con la realtà attuale: i Sondaggi Index fotografano una situazione poco mossa, con la Lega al 23,4%, in aumento rispetto a sette giorni fa di un decimo di punto percentuale, esattamente come il Partito Democratico. Anche Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia si spostano di meno di mezzo punto:

