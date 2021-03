Snowboardcross, Michela Moioli: “La sfida con Samkova può regalare emozioni, che vinca la migliore!” (Di venerdì 5 marzo 2021) Due gare, due quarti posti. Si poteva fare qualcosa di più, ma la costanza di rendimento di Michela Moioli è qualcosa di impressionante. La campionessa olimpica chiude la due giorni in Georgia, a Bakuriani, al comando della classifica di Coppa del Mondo di Snowboardcross: la lombarda è appaiata alla grande rivale per il titolo, la ceca Eva Samkova. Per le due sarà scontro diretto nelle finali di Veysonnaz. Le parole di Moioli alla FISI al termine della gara: “Non posso recriminare nulla, soprattutto per come è iniziata la giornata con una caduta nelle pre-heats. Ho dato veramente tutto in ogni singola run che ho affrontato, dai quarti di finale alla big final, nella quale mi sono presentata determinata e convinta. Purtroppo un contatto con Bankes nell’ultima curva mi ha buttato fuori di linea, ho so ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Due gare, due quarti posti. Si poteva fare qualcosa di più, ma la costanza di rendimento diè qualcosa di impressionante. La campionessa olimpica chiude la due giorni in Georgia, a Bakuriani, al comando della classifica di Coppa del Mondo di: la lombarda è appaiata alla grande rivale per il titolo, la ceca Eva. Per le due sarà scontro diretto nelle finali di Veysonnaz. Le parole dialla FISI al termine della gara: “Non posso recriminare nulla, soprattutto per come è iniziata la giornata con una caduta nelle pre-heats. Ho dato veramente tutto in ogni singola run che ho affrontato, dai quarti di finale alla big final, nella quale mi sono presentata determinata e convinta. Purtroppo un contatto con Bankes nell’ultima curva mi ha buttato fuori di linea, ho so ...

