Simona Ventura Sanremo | domani non ci sarà al Festival

La Conduttrice Simona Ventura sarebbe dovuta essere presente domani 6 Marzo nella quinta puntata del Festival di Sanremo 2021, ma alla fine non potrà partecipare alla Kermesse. Il Covid ha colpito ancora costringendola a restare isolata, un brutto colpo per Simona che non vedeva l'ora di ritornare al Festival che da sempre ha lasciato nel suo cuore un bel ricordo ma non c'è stato nulla da fare. Dopo Irama è il turno della Ventura. Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata Simona Ventura Sanremo: è risultata positiva al tampone? Simona Ventura doveva tornare dopo 17 anni dalla sua ultima conduzione del Festival ma non ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - SkyTG24 : Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: - Veronic83722039 : RT @Studenteincrisi: No, ragazzi, Simona Ventura non ci sarà a #Sanremo2021 perché risultata positiva e questa è la peggiore notizia della… - monoscandal : simona ventura dopo aver ascoltato boss bitch dei doia chet -