Simona Ventura positiva al COVID. Non sarà al Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura Simona Ventura è risultata positiva al Coronavirus. Per questo motivo la conduttrice non potrà presenziare, come previsto, alla serata finale del Festival di Sanremo 2021. L'ha annunciato con rammarico Amadeus durante l'odierna conferenza stampa della kermesse. Per Simona sarebbe stata l'occasione di tornare sul 'luogo del delitto' a distanza di 17 anni dal suo sfortunato Festival ma anche per ritrovare sul palcoscenico vecchi partner tv come Fiorello e Amadeus.

