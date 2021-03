Simona Ventura positiva al Covid: non sarà al Festival di Sanremo. Le parole di Amadeus (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura non sarà presente alla finale del Festival di Sanremo. Il Covid-19 ha fermato anche la conduttrice e la macchina del Festival è costretta di nuovo a piegarsi alle esigenze sanitarie dovute alla pandemia. Ad annunciarlo è proprio Amadeus, durante la conferenza stampa di oggi. Simona Ventura positiva al Covid-19 “Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al Covid“, a dirlo è stato proprio Amadeus appena qualche momento fa. “Grazie a Dio sta bene. E’ un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto“, ha comunque voluto specificare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021)nonpresente alla finale deldi. Il-19 ha fermato anche la conduttrice e la macchina delè costretta di nuovo a piegarsi alle esigenze sanitarie dovute alla pandemia. Ad annunciarlo è proprio, durante la conferenza stampa di oggi.al-19 “Sono veramente rattristato del fatto cheè risultataal“, a dirlo è stato proprioappena qualche momento fa. “Grazie a Dio sta bene. E’ un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto“, ha comunque voluto specificare ...

