Simona Ventura positiva al Covid, non potrà esserci: "Grande dispiacere" (Di venerdì 5 marzo 2021) Arriva l'inaspettata notizia della positività di Simona Ventura al Covid: l'annuncio di oggi lascia molto dispiacere per la sua mancata partecipazione a Sanremo Siamo giunti alla quarta serata di Sanremo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

