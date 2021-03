Simona Ventura positiva al Covid, l'annuncio di Amadeus: 'Domani non sarà a Sanremo' (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2021 , dove era attesa Domani per la serata finale. 'Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona Ventura è risultata ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait dial Festival di2021 , dove era attesaper la serata finale. 'Con grande dispiacere per me - annuncia- devo comunicare cheè risultata ...

