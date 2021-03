Simona Ventura positiva al Covid, l’annuncio di Amadeus: «Domani non sarà a Sanremo» (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2021, dove era attesa Domani per la serata finale. «Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare». La conduttrice, che è stata al timone del festival nel 2004, avrebbe dovuto partecipare alla serata finale del 6 marzo. A poche ore dall’annuncio di Amadeus in conferenza stampa, Simona Ventura ha confermato la sua positività al Covid attraverso un post su ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait dial Festival di2021, dove era attesaper la serata finale. «Con grande dispiacere per me – annuncia– devo comunicare cheè risultataal. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare». La conduttrice, che è stata al timone del festival nel 2004, avrebbe dovuto partecipare alla serata finale del 6 marzo. A poche ore daldiin conferenza stampa,ha confermato la sua positività alattraverso un post su ...

