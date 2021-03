"Simona Ventura positiva al Covid, è disperata". Sanremo maledetto, Amadeus quasi in lacrime: finale rovinata? (Di venerdì 5 marzo 2021) Altra grana su questo Festival di Sanremo. Altro colpo di sfortuna, altro intoppo per Amadeus. Sempre colpa del maledetto coronavirus che ci ha condannato a un'edizione senza pubblico, la platea dell'Ariston vuota. E gli ascolti che pagano un dazio pesantissimo. Dunque, ecco l'ultima sfortuna: Simona Ventura è risultata positiva al Covid. L'annuncio, con voce rotta dall'emozione, lo ha dato Amadeus nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 5 marzo. L'annuncio subito, nelle prime battute dell'incontro coi media, "una notizia che ci è arrivata poco fa", ha spiegato il conduttore e direttore artistico. "Simona Ventura è positiva al coronavirus". Sarebbe stata lei co-conduttrice e ospite nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Altra grana su questo Festival di. Altro colpo di sfortuna, altro intoppo per. Sempre colpa delcoronavirus che ci ha condannato a un'edizione senza pubblico, la platea dell'Ariston vuota. E gli ascolti che pagano un dazio pesantissimo. Dunque, ecco l'ultima sfortuna:è risultataal. L'annuncio, con voce rotta dall'emozione, lo ha datonel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 5 marzo. L'annuncio subito, nelle prime battute dell'incontro coi media, "una notizia che ci è arrivata poco fa", ha spiegato il conduttore e direttore artistico. "al coronavirus". Sarebbe stata lei co-conduttrice e ospite nella ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Simona Ventura non sarà nella serata finale non parlatemi l’ho presa benissimo - _bruce89 : L’ho presa bene di Simona Ventura mi sto suicidando -