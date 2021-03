Simona Ventura non sarà al Festival di Sanremo perché positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura sarebbe dovuta essere la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo, ma purtroppo non potrà esserci perché risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di questa mattina. “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Solo 24 ore fa, Simona Ventura aveva così commentato via social il suo arrivo al teatro Ariston ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 marzo 2021)sarebbe dovuta essere la co-conduttrice della serata finale deldi, ma purtroppo non potrà essercirisultataal-19. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di questa mattina. “Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultataal, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Solo 24 ore fa,aveva così commentato via social il suo arrivo al teatro Ariston ...

