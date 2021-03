Simona Ventura ha il Covid: non sarà a Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Rammaricato, Amadeus annuncia che Simona Ventura non presenzierà alla finale del Festival di Sanremo: la conduttrice è positiva al Covid-19 Risultata positiva al Covid-19, Simona Ventura non potrà prendere parte alla serata finale del Festival di Sanremo 2021 prevista per domani, sabato 6 Marzo: lo ha annunciato in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus. Quello di domani sera, per la Ventura (che a metà Marzo tornerà nella prima serata di Rai Due con il nuovo programma Game of Games) sarebbe stato un ritorno in grande stile sul palco dell’Ariston, dal quale manca da diciassette anni: fu lei stessa, infatti, a condurre la non proprio fortunatissima edizione del Festival datata 2004, che poi ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Rammaricato, Amadeus annuncia chenon presenzierà alla finale del Festival di: la conduttrice è positiva al-19 Risultata positiva al-19,non potrà prendere parte alla serata finale del Festival di2021 prevista per domani, sabato 6 Marzo: lo ha annunciato in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus. Quello di domani sera, per la(che a metà Marzo tornerà nella prima serata di Rai Due con il nuovo programma Game of Games) sarebbe stato un ritorno in grande stile sul palco dell’Ariston, dal quale manca da diciassette anni: fu lei stessa, infatti, a condurre la non proprio fortunatissima edizione del Festival datata 2004, che poi ...

