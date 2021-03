Simona Ventura è positiva al Covid: salta il Festival di Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura positiva al Covid: salta il Festival di Sanremo Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice non potrà partecipare al Festival di Sanremo 2021, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Tutte le notizie sul Festival di Sanremo Leggi anche: Sanremo è ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)alildiè risultataal-19. La conduttrice non potrà partecipare aldi2021, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare cheè risultataal. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Tutte le notizie suldiLeggi anche:è ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - ciccio_liso : RT @tvblogit: +++ #Amadeus: 'Simona Ventura positiva al #covid. Sta bene. Lei è disperata, ci teneva tanto ad esserci'. +++ #Sanremo2021 - Luca_1998 : RT @SkyTG24: Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: -