Simona Ventura è positiva al covid. Non sarà al Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona è risultata positiva al covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait dialdi Sanremo, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare cheè risultataal. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - irejdoc1897 : RT @trash_italiano: ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - Agenzia_Dire : #SimonaVentura è risultata positiva al #Covid_19: salta la sua partecipazione come ospite a #Sanremo2021. - SkinnyGio : Simona Ventura positiva al Covid e l’Armenia che si ritira dall’Eurovision, che bel venerdì. -