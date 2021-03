Simona Ventura, che batosta: è positiva al Covid, le conseguenze (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura è stata trovata positiva al Covid: come sta? Ecco le conseguenze sul Festival di Sanremo 2021, cosa succederà? Brutta batosta sul Festival di Sanremo 2021 che purtroppo deve dire addio a Simona Ventura, trovata positiva al Covid-19 dopo un tampone effettuato. Lei, infatti, avrebbe dovuta essere una delle ospiti principali di questa edizione. Leggi su youmovies (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata trovataal: come sta? Ecco lesul Festival di Sanremo 2021, cosa succederà? Bruttasul Festival di Sanremo 2021 che purtroppo deve dire addio a, trovataal-19 dopo un tampone effettuato. Lei, infatti, avrebbe dovuta essere una delle ospiti principali di questa edizione.

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - itsDacampo : NON PARLATEMI, NON HO PRESO BENISSIMO IL FATTO CHE SIMONA VENTURA NON POTRÀ PARTECIPARE AL FESTIVAL. #Sanremo2021 - GabyTac1994 : RT @StefanoGuerrera: Mi dispiace tantissimo per Simona Ventura, tempismo di merda. Poteva essere una sua mezza rivincita. #Sanremo2021 -