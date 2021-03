Si muovono in ribasso gli Eurolistini

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, sulla scia delle perdite registrate a Wall Street dove i rendimenti dei Treasury sono aumentati dopo le parole del presidente della Fed Powell. Il banchiere non ha indicato imminenti interventi della banca centrale per frenare il rialzo dei rendimenti. Sul mercato valutario, seduta in frazionaleper l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,75%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Tra i listini europei seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,97%, sostanzialmente debole ...