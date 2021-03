Shining film stasera in tv 5 marzo: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 5 marzo 2021) Shining è il film stasera in tv venerdì 5 marzo 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Capolavoro horror del maestro Stanley Kubrick, la pellicola è interpretata da un insuperabile Jack Nicholson che impersona lo scrittore pazzo e da Shelley Duvall, nei panni della moglie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TVShining film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The ShiningGENERE: horror, thrillerANNO: 1980REGIA: Stanley Kubrick cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Barry NelsonDURATA: 146 ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)è ilin tv venerdì 52021 in onda in prima serata su Italia 1. Capolavoro horror del maestro Stanley Kubrick, la pellicola è interpretata da un insuperabile Jack Nicholson che impersona lo scrittore pazzo e da Shelley Duvall, nei panni della moglie. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: TheGENERE: horror, thrillerANNO: 1980REGIA: Stanley Kubrick: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Barry NelsonDURATA: 146 ...

nicolasavoia : Stasera ricca scelta di film per chi non vuole vedere #Sanremo2021 in prima serata Space Cowboys (#Iris) Shining (… - QuiMediaset_it : RT @TeleConsiglio: Stasera su #Italia1 viene proposto in prima serata #Shining. A questo punto mi deciderò a rivederlo. Precauzione: terrò… - TeleConsiglio : Stasera su #Italia1 viene proposto in prima serata #Shining. A questo punto mi deciderò a rivederlo. Precauzione:… - pintayin : Vi rendete conto che mi sono dovuta sentir dire che Shining è un brutto film, senza ne arte né parte? Io come dovrei reagire ora? - afilmbyjk : questo corso parte leggero: primo film shining versione americana ? -