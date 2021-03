Shining: che fine ha fatto il bambino Danny Torrance (Danny Lloyd)? (Di venerdì 5 marzo 2021) Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Danny Lloyd, bambino che interpretava Danny Torrance in Shining, la risposta potrebbe sorprendervi, o quasi. Una cosa è certa: Lloyd non fa più l’attore. Danny Lloyd as Danny Torrance in The Shining (Credit: Warner Bros)Aveva esordito ad appena 8 anni, nel 1980, come attore in Shining, niente di meno che in un film di un genio come Stanley Kubrick. Oggi quel bambino ha cambiato completamente volto o, per meglio dire, mestiere. Oggi quel bambino “prodigio” è un insegnate di biologia in una ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021) Se vi state chiedendo cheabbiache interpretavain, la risposta potrebbe sorprendervi, o quasi. Una cosa è certa:non fa più l’attore.asin The(Credit: Warner Bros)Aveva esordito ad appena 8 anni, nel 1980, come attore in, niente di meno che in un film di un genio come Stanley Kubrick. Oggi quelha cambiato completamente volto o, per meglio dire, mestiere. Oggi quel“prodigio” è un insegnate di biologia in una ...

IlSacroGal : Spero che Sanremo sia all'altezza stasera perché c'è Shining - CineFacts_ : Stasera alle 21.20 su Italia 1 danno #Shining: fatevi un viaggio nell'Overlook Hotel e nell'eredità che il film di… - pino_nostro : @Odio_Tutti__ Sapevo che il ristorante era chiuso stasera. Domani apre per il sabato. Ma Hotel DESERTO a marzo MAI… - AMedaglini : Nonostante a me Shining mi faccia una bella pippa, dato che in confronto alla mi vita l’è Via Coi’Vento, lo riguard… - Shining__Star94 : Ditemi che quei rumori erano un limone tra Alessandro ed Enula e non quello che ho pensato #amici20 -