Sessa Aurunca, iniziati i lavori di manutenzione di edifici e manto stradale (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Aurunca (Ce) – La gestione commissariale del Comune di Sessa Aurunca ha disposto dei lavori di manutenzione e di pulizia del verde infestante in tutto il territorio aurunco, lavori seguiti dal Settore manutenzione. E' stato ripristinato il tetto della vecchia sede comunale di Corso Lucilio, il basolato del centro storico della cittadina nonchè quello delle frazioni. Riparata altresì la tettoia danneggiata per infiltrazioni d'acqua del bocciodromo Sessano. Portata a nuova vita una stradina sconnessa e rurale rappresentante l'accesso al pozzo idrico del circondario Sessano nella frazione di Valogno. Attenzione al riequilibrio degli spazi verdi con la relativa pulizia del verde infestante ...

