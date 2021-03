Serie C, cambiano orario due gare della 30a giornata (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 328/DIV del 23.02.2021, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: SABATO 13 MARZO 2021 GIRONE A PONTEDERA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 17.30 GIRONE B VIRTUSVECOMP VERONA – GUBBIO Sabato Ore 15.00 Foto: Logo Coppa Italia Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 328/DIV del 23.02.2021, ha disposto per le sottonotatele seguenti variazioni: SABATO 13 MARZO 2021 GIRONE A PONTEDERA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 17.30 GIRONE B VIRTUSVECOMP VERONA – GUBBIO Sabato Ore 15.00 Foto: Logo Coppa ItaliaC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

