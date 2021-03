Serie A, Zaccagni è il punto fermo del Verona, Berardi salva il Sassuolo, Diawara inguaia Prandelli (Di venerdì 5 marzo 2021) Il prossimo turno di campionato offre un Saturday Night di grandissimo spessore, proponendo quello che per grossa parte della scorsa stagione è stato il duello scudetto. Juventus e Lazio si ritroveranno allo Stadium, dopo il pareggio dell’andata con il gol allo scadere di Caicedo.I biancocelesti puntano a restare imbattuti anche nella gara di ritorno, evento che non si verifica dalla stagione 2005/06, con Delio Rossi alla guida. La location della sfida tuttavia non è del tutto favorevole agli ospiti, con la Juventus che dal 2014/15 ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque). Inoltre, gli uomini di Pirlo hanno vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide allo Stadium in campionato e potrebbero arrivare a cinque di fila in casa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il prossimo turno di campionato offre un Saturday Night di grandissimo spessore, proponendo quello che per grossa parte della scorsa stagione è stato il duello scudetto. Juventus e Lazio si ritroveranno allo Stadium, dopo il pareggio dell’andata con il gol allo scadere di Caicedo.I biancocelesti puntano a restare imbattuti anche nella gara di ritorno, evento che non si verifica dalla stagione 2005/06, con Delio Rossi alla guida. La location della sfida tuttavia non è del tutto favorevole agli ospiti, con la Juventus che dal 2014/15 ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio inA: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque). Inoltre, gli uomini di Pirlo hanno vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide allo Stadium in campionato e potrebbero arrivare a cinque di fila in casa ...

passiondfutbol : Serie A???? ?#BeneventoVerona ???Formazioni Ufficiali Benevento Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, S… - Emanuelefire : @MarcoMartinoli1 @mick_napoli_ Giocatori come Zaccagni o qualche giovane estero Ma non giocatori di merda della serie b - tommyasu : @Delirio897J Vero, però Zaccagni sarebbe titolare in tutte le squadre di serie A - sportli26181512 : Chiesa su Zaccagni, giusto non dare rigore. C'è il penalty per la Lazio a Bologna: Chiesa su Zaccagni, giusto non d… - sportli26181512 : Verona-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Occhi puntati sull'anticipo serale del Ben… -