Serie A, la Lazio punta la Juve: la Roma senza Veretout (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lazio torna in campo, e questa volta ci saranno anche gli avversari. L'ultima all'Olimpico, martedì sera, è stata una comparsata di giocatori biancocelesti, scesi sul terreno di gioco giusto per una veloce passeggiata: perché il Torino, avversario designato, non si è mai presentato all'appuntamento. Un'assenza certificata da un volo per Roma mai preso, come disposto dall'Asl di competenza. Eppure la Lazio c'era, ha aspettato 45 minuti come da regolamento prima che l'arbitro decretasse la fine della partita, vinta a tavolino dai biancocelesti oppure direttamente posticipata: tra oggi e domani si saprà la decisione in merito del Giudice Sportivo. Ma i pensieri di Inzaghi sono tutti alla gara di sabato sera a Torino, contro la Juve. Sei punti dividono le due squadre, entrambe con una ...

