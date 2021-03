Serie A, Ivan Provedel positivo al Covid-19: il comunicato dello Spezia (Di venerdì 5 marzo 2021) La Serie A conta un nuovo caso di Coronavirus: attraverso i propri canali ufficiali, lo Spezia ha diramato un comunicato nel quale si dice che Ivan Provedel è risultato positivo al Covid-19. Il portiere, diventato titolare della squadra di Vincenzo Italiano dopo i problemi fisici di Zoet, si trova attualmente in isolamento come previsto dal protocollo. Ecco la nota del club ligure: “Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) LaA conta un nuovo caso di Coronavirus: attraverso i propri canali ufficiali, loha diramato unnel quale si dice cheè risultatoal-19. Il portiere, diventato titolare della squadra di Vincenzo Italiano dopo i problemi fisici di Zoet, si trova attualmente in isolamento come previsto dal protocollo. Ecco la nota del club ligure: “LoCalcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti-19 in vista della gara di ...

OptaPaolo : 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inte… - ValentinoLupi : RT @OptaPaolo: 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inter è stato… - LuciainterLucia : RT @OptaPaolo: 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inter è stato… - PieroCarrara : RT @OptaPaolo: 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inter è stato… - KK11GOAL : RT @OptaPaolo: 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inter è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ivan "Parlando di musica" è la nuova iniziativa online della Fondazione Ivan Bruschi Arezzo, 4 marzo 2021 " In partenza una nuova serie di appuntamenti online gratuiti ideati dalla Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca, realizzati grazie all'intervento del Maestro Roberto Pasquini, presidente dell'Associazione ...

"Parlando di musica", le interviste musicali da Casa Bruschi In partenza una nuova serie di appuntamenti online gratuiti ideati dalla Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca, realizzati grazie all'intervento del Maestro Roberto Pasquini , presidente dell'Associazione ...

Serie A, Ivan Provedel positivo al Covid-19: il comunicato dello Spezia Metropolitan Magazine Italia Serie A, Provedel dello Spezia positivo al Coronavirus Il portiere dello Spezia Ivan Provedel è risultato positivo al Coronavirus alla vigilia della partita contro il Benevento, anticipo della 26ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. Ad an ...

Inter, la pazienza di Sanchez: è l'uomo in più nella corsa scudetto La doppietta segnata a Parma dall'illustre 'terzo' dell'attacco, ha dato il via alla fuga verso il titolo. Erano 22 anni che un cileno non ...

Arezzo, 4 marzo 2021 " In partenza una nuovadi appuntamenti online gratuiti ideati dalla FondazioneBruschi amministrata da UBI Banca, realizzati grazie all'intervento del Maestro Roberto Pasquini, presidente dell'Associazione ...In partenza una nuovadi appuntamenti online gratuiti ideati dalla FondazioneBruschi amministrata da UBI Banca, realizzati grazie all'intervento del Maestro Roberto Pasquini , presidente dell'Associazione ...Il portiere dello Spezia Ivan Provedel è risultato positivo al Coronavirus alla vigilia della partita contro il Benevento, anticipo della 26ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. Ad an ...La doppietta segnata a Parma dall'illustre 'terzo' dell'attacco, ha dato il via alla fuga verso il titolo. Erano 22 anni che un cileno non ...