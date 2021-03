Serie A, 26° giornata: probabili formazioni e orari tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Bologna, 5 marzo 2021 " Dopo un solo giorno di pausa la Serie A si prepara a tornare in campo per la 26° giornata. L'ultimo turno ha confermato l'ottimo stato di forma dell'Inter , che ha vinto a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Bologna, 5 marzo 2021 " Dopo un solo giorno di pausa laA si prepara a tornare in campo per la 26°. L'ultimo turno ha confermato l'ottimo stato di forma dell'Inter , che ha vinto a ...

In Serie A è un turno di grandi sfide Il 26/o turno in Serie A propone due partite in teoria già decisive in chiave - scudetto: Juventus - Lazio e Inter - Atalanta. Il pronostico degli analisti Snai è comunque bianconero, con il segno '1' ...

