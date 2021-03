Serie A, 106 milioni all’anno dagli sponsor tecnici: comanda la Juventus (Di venerdì 5 marzo 2021) Le squadre di Serie A incassano 106,42 milioni di euro all’anno dalle sponsorizzazioni tecniche. comanda la Juventus (51 milioni) chiude il Benevento (300mila euro) Le squadre di Serie A incassano 106,42 milioni di euro all’anno dalle sponsorizzazioni tecniche. È il risultato di un’indagine condotta da Gazzetta dello Sport. La Juventus è la squadra che incassa più di tutti con 51 milioni l’anno sino 2027, seguono a ruota Milan (11) e Inter (10). Appena fuori dal podio il Napoli con 8 milioni l’anno da Kappa. La Roma, grazie al nuovo accordo con New Balance, dalla prossima stagione incasserà un fisso di 3,5 milioni l’anno. Si tratta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Le squadre diA incassano 106,42di eurodalleizzazioni tecniche.la(51) chiude il Benevento (300mila euro) Le squadre diA incassano 106,42di eurodalleizzazioni tecniche. È il risultato di un’indagine condotta da Gazzetta dello Sport. Laè la squadra che incassa più di tutti con 51l’anno sino 2027, seguono a ruota Milan (11) e Inter (10). Appena fuori dal podio il Napoli con 8l’anno da Kappa. La Roma, grazie al nuovo accordo con New Balance, dalla prossima stagione incasserà un fisso di 3,5l’anno. Si tratta ...

GreysPlays : SERIE A 245PM: Benevento ml tie no bet +107 2u ? Fiorentina/Roma under 2.5 -106 1.5u ? Udinese +.5 +107 1u ?? Cagli… - GreysPlays : SERIE A 245PM: Benevento ml tie no bet +107 2u Fiorentina/Roma under 2.5 -106 1.5u Udinese +.5 +107 1u Cagliari m… - FondoItalia : Marita Kramer in testa dopo la prima serie nell' Hs 106 femminile che assegna il primo titolo del Salto -