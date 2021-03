Serbia, i convocati di Stojkovic per i prossimi impegni. Ci sono ben sette ‘italiani’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Prime convocazioni per Dragan Stojkovic, da poco nuovo CT della Serbia. sono stati chiamati ben 30 calciatori per le sfide contro Irlanda, Portogallo e Azerbaigian. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Predrag RAJKOVIC, Marko DMITROVIC, Djordje NIKOLIC. DIFENSORI: Stefan MITROVIC, Nikola MILENKOVIC, Uros SPAJIC, Milos VELJKOVIC, Strahinja PAVLOVIC, Marko PETKOVIC, Milan GAJI?, Filip MLADENOVIC. CENTROCAMPISTI: Mihailo RISTIC, Sasa LUKIC, Uros RACIC, Nemanja MAKSIMOVIC, Nemanja GUDELJ, Nemanja RADONJIC, Dusan TADIC, Nenad KRSTICIC, Sergej MILINKOVI?-SAVI?, Filip ?URI?I?, Darko LAZOVIC, Marko GRUJIC, Ivan ILIC, Andrija ZIVKOVIC, Filip KOSTI?. ATTACCANTI: Aleksandar MITROVIC, Luka JOVI?, Dusan VLAHOVIC, Djordje DESPOTOVIC. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Prime convocazioni per Dragan, da poco nuovo CT dellastati chiamati ben 30 calciatori per le sfide contro Irlanda, Portogallo e Azerbaigian. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Predrag RAJKOVIC, Marko DMITROVIC, Djordje NIKOLIC. DIFENSORI: Stefan MITROVIC, Nikola MILENKOVIC, Uros SPAJIC, Milos VELJKOVIC, Strahinja PAVLOVIC, Marko PETKOVIC, Milan GAJI?, Filip MLADENOVIC. CENTROCAMPISTI: Mihailo RISTIC, Sasa LUKIC, Uros RACIC, Nemanja MAKSIMOVIC, Nemanja GUDELJ, Nemanja RADONJIC, Dusan TADIC, Nenad KRSTICIC, Sergej MILINKOVI?-SAVI?, Filip ?URI?I?, Darko LAZOVIC, Marko GRUJIC, Ivan ILIC, Andrija ZIVKOVIC, Filip KOSTI?. ATTACCANTI: Aleksandar MITROVIC, Luka JOVI?, Dusan VLAHOVIC, Djordje DESPOTOVIC. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

