sempre Ibra show: 'La moto? Senza di me Amadeus non ce l'avrebbe fatta...' (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la serata a dir poco movimentata, Zlatan Ibrahimovic si presenta in conferenza stampa a Sanremo, nel penultimo giorno del Festival. C'è tanto da raccontare, da spiegare, dopo quel passaggio in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la serata a dir poco movimentata, Zlatanhimovic si presenta in conferenza stampa a Sanremo, nel penultimo giorno del Festival. C'è tanto da raccontare, da spiegare, dopo quel passaggio in ...

Raiofficialnews : «Ieri dopo 3 ore fermo in macchina ho pensato: “Non va bene, Ama senza Ibra non ce la fa!” Questa storia sembra un… - morena_faenza : RT @Raiofficialnews: «Ieri dopo 3 ore fermo in macchina ho pensato: “Non va bene, Ama senza Ibra non ce la fa!” Questa storia sembra un fi… - toninocolasante : RT @sportli26181512: È sempre Ibra show: 'La moto? Senza di me Amadeus non ce l'avrebbe fatta...': È sempre Ibra show: 'La moto? Senza di m… - Pakie : RT @Raiofficialnews: «Ieri dopo 3 ore fermo in macchina ho pensato: “Non va bene, Ama senza Ibra non ce la fa!” Questa storia sembra un fi… - GiuliaBachini : @FBiasin Ibra per sempre nei nostri cuori, grazie per il triplete -