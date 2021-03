Secondo le Nazioni Unite sprechiamo il 17% del cibo (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Immaginate una fila di camion che, paraurti contro paraurti, fanno sette volte il giro della Terra. Ecco, questa fotografia può darvi un’idea di quanto cibo sia stato sprecato nel 2019: circa 931 milioni di tonnellate di alimenti, il 17% di quelli disponibili. Oltre 23 milioni di camion da 40 tonnellate a pieno carico. A dirlo è il Food Waste Index Report 2021, l’analisi sugli sprechi alimentari del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’organizzazione partner Wrap, appena pubblicata. Il rapporto, che si riferisce agli ultimi dati disponibili (quelli del 2019), analizza come viene usato (o non usato) il cibo in 54 paesi del mondo, registrando sprechi tanto in quelli a reddito più alto quanto in quelli che presentano maggiori problemi di povertà. In media, finiscono nella ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Immaginate una fila di camion che, paraurti contro paraurti, fanno sette volte il giro della Terra. Ecco, questa fotografia può darvi un’idea di quantosia stato sprecato nel 2019: circa 931 milioni di tonnellate di alimenti, il 17% di quelli disponibili. Oltre 23 milioni di camion da 40 tonnellate a pieno carico. A dirlo è il Food Waste Index Report 2021, l’analisi sugli sprechi alimentari del Programma delleper l’ambiente (Unep) e dell’organizzazione partner Wrap, appena pubblicata. Il rapporto, che si riferisce agli ultimi dati disponibili (quelli del 2019), analizza come viene usato (o non usato) ilin 54 paesi del mondo, registrando sprechi tanto in quelli a reddito più alto quanto in quelli che presentano maggiori problemi di povertà. In media, finiscono nella ...

