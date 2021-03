Scuole Umbria, in provincia di Perugia Dad per le scuole fino al 21 marzo. ORDINANZA (Di venerdì 5 marzo 2021) Proseguirà fino al 21 marzo la didattica "esclusivamente" a distanza per tutte le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, della provincia di Perugia. Lo prevede la nuova ORDINANZA della Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Proseguiràal 21la didattica "esclusivamente" a distanza per tutte leprimarie e secondarie, statali e paritarie, delladi. Lo prevede la nuovadella Regione. L'articolo .

