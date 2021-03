Scuole Lombardia, Sala: “Scoramento e rabbia delle famiglie, costretti ad organizzarsi dalla sera alla mattina con la Dad” (Di venerdì 5 marzo 2021) La decisione di chiudere nuovamente le Scuole in presenza e tornare a fare da oggi didattica a distanza "sappiamo che è stata presa sulla base di indicazioni medico scientifiche, ma con una attuazione così repentina le famiglie sono state oggettivamente messe in difficoltà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) La decisione di chiudere nuovamente lein presenza e tornare a fare da oggi didattica a distanza "sappiamo che è stata presa sulla base di indicazioni medico scientifiche, ma con una attuazione così repentina lesono state oggettivamente messe in difficoltà". L'articolo .

petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - DSantanche : La chiusura delle #scuole decisa in #Lombardia stasera per domattina è inaccettabile. È uno di quegli sfregi a fami… - MediasetTgcom24 : Scuole chiuse in Lombardia, la rabbia per il poco preavviso #LOMBARDIA - gael99 : RT @corrado_soldato: Da domani in Lombardia, con 5 abitanti su 100.000 in T.I. e linea dei contagi praticamente piatta, le scuole rimarrann… - TruppenStrunz : Lombardia, scuole chiuse, mercati al completo con alimentari, vestiti, scarpe, fiori ecc... aperto e pieno di anzia… -