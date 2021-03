Scuola, ecco come saranno i prossimi esami di terza media e di maturità (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro Bianchi ha firmato le ordinanze che riguardano gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione. Salvo nuove disposizioni legate alla pandemia, si terranno a giugno in presenza con una prova orale. Il colloquio inizierà con la discussione di un elaborato assegnato agli studenti nei mesi precedenti dal Consiglio di classe. Dall’ammissione, alle commissioni, fino alla valutazione: cosa c’è da sapere Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro Bianchi ha firmato le ordinanze che riguardano glidi Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione. Salvo nuove disposizioni legate alla pandemia, si terranno a giugno in presenza con una prova orale. Il colloquio inizierà con la discussione di un elaborato assegnato agli studenti nei mesi precedenti dal Consiglio di classe. Dall’ammissione, alle commissioni, fino alla valutazione: cosa c’è da sapere

