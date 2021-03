Scuola e nuovo Dpcm: da lunedì possibile Dad per 6 milioni di studenti (Di venerdì 5 marzo 2021) Le nuove regole, in vigore dal 6 marzo, stabiliscono la chiusura degli istituti nelle zone rosse. La didattica a distanza si applicherà anche nei territori dove il tasso di incidenza del virus è pari o superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Fedriga: "In Friuli Venezia Giulia scuole medie e superiori in Dad". Ecco quali sono le misure pensate per le diverse aree Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Le nuove regole, in vigore dal 6 marzo, stabiliscono la chiusura degli istituti nelle zone rosse. La didattica a distanza si applicherà anche nei territori dove il tasso di incidenza del virus è pari o superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Fedriga: "In Friuli Venezia Giulia scuole medie e superiori in Dad". Ecco quali sono le misure pensate per le diverse aree

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovo Quel leader sempre poco leader ... si fece però un bel po' campagna sul fatto che almeno il giovane resistente era andato alla scuola ...genericità nel dare una linea al partito e mancanza strutturale di cultura ideologica - di nuovo l'...

Covid, la situazione peggiora: lezioni in presenza a rischio in molte regioni ...la prossima settimana fra ordinanze regionali precedenti e nuove indicazioni sarà presente a scuola ... proprio la soglia che per il nuovo Dpcm in vigore da sabato farebbe scattare l'allarme con i ...

Che delusione le scuole di nuovo chiuse. Lettera Orizzonte Scuola Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole Dall’asilo nido al liceo tutti a casa in tre regioni e nelle città a rischio alto Niente più lezioni in presenza per tutti gli alunni, dagli asili nido alle scuole superiori, nelle regioni rosse: ...

Caos scuola: flash mob davanti al Comune di Cuneo contro la didattica a distanza Si è concluso con questo appello il flash mob autoconvocato davanti al municipio di Cuneo, oggi (venerdì 5 marzo), alle 17,30. Hanno preso la parola genitori e insegnati, raccontando i mesi destabiliz ...

