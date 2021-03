Scuola: Bonetti, ‘chiuse dove pandemia lo richiede, sì a congedo pagato al 50%’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – La chiusura delle scuole? ‘E’ chiaro che a fronte della modifica della pandemia a causa della variante, che colpisce anche la popolazione più giovane, si è reso necessario fare delle scelte dure in alcune scuole. Queste vanno chiuse laddove la situazione pandemica lo richieda, a fronte di dati oggettivi e scientifici e quando c’è una efficacia dichiarata”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.“Ora dobbiamo fare due cose: aiutare le famiglie coi congedi parentali straordinari covid e coi sostegni economici per i liberi professionisti. Nel prossimo decreto ho proposto la norma che prevede il diritto allo smart working, il congedo parentale, pagato al 50% per i figli fino a 14 anni ed esteso fino ai 16 anni. E poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – La chiusura delle scuole? ‘E’ chiaro che a fronte della modifica dellaa causa della variante, che colpisce anche la popolazione più giovane, si è reso necessario fare delle scelte dure in alcune scuole. Queste vanno chiuse ladla situazione pandemica lo richieda, a fronte di dati oggettivi e scientifici e quando c’è una efficacia dichiarata”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità Elena.“Ora dobbiamo fare due cose: aiutare le famiglie coi congedi parentali straordinari covid e coi sostegni economici per i liberi professionisti. Nel prossimo decreto ho proposto la norma che prevede il diritto allo smart working, ilparentale,al 50% per i figli fino a 14 anni ed esteso fino ai 16 anni. E poi ...

