Scuola | Barbara Floridia | Concorso ordinario per assumere docenti entro l' anno

"In Lombardia mi sento di stare a fianco dei genitori, non si può decidere in modo così radicale di chiudere le scuole. Non si tutela la salute solo non contagiandosi, ma anche salvaguardando l'equilibrio psicofisico dei nostri ragazzi". Barbara Floridia, 44 anni, neo sottosegretaria all'Istruzione, M5s, prima di entrare in Parlamento come senatrice, faceva l'insegnante. Mestiere che, presumibilmente, dopo, continuerà a fare. Lei e il leghista Rossano Sasso sono i principali interlocutori del ministro Patrizio Bianchi. Ecco, governate insieme ai partiti che hanno voluto le cosiddette classi pollaio. Il Movimento si è posto l'obiettivo di cancellarle, come si conciliano le due cose? Siamo temporaneamente nello stesso governo voluto dal Presidente... Quindi? Quindi la cancellazione della norma che impone i 27 alunni per classe - io ho ...

