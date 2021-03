Sciopero Roma lunedì 8 marzo 2021: trasporti a rischio (Di venerdì 5 marzo 2021) La Capitale si blocca e questa volta per un nuovo Sciopero programmato per l’8 marzo. A rischio autobus, metro, tram e treni per un totale di 24 ore sulla rete Atac. Le fasce orarie più a rischio, come sempre, sono dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 fino al termine del servizio. Sciopero Roma lunedì 8 marzo 2021: anche i mezzi Cotral a rischio Per quanto riguarderà gli autisti dei bus notturni, questi potranno scioperare solo nella notte tra il 7 e l’8 marzo: garantiti dunque i servizi tra l’8 e il 9. Lo Sciopero comunque non riguarda solo l’Atac bensì ingloba anche la Cotral. La Cobas ha proclamato uno Sciopero di 24h dalle 8:30 fino alle 17 e dalle 20 fino al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) La Capitale si blocca e questa volta per un nuovoprogrammato per l’8. Aautobus, metro, tram e treni per un totale di 24 ore sulla rete Atac. Le fasce orarie più a, come sempre, sono dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 fino al termine del servizio.: anche i mezzi Cotral aPer quanto riguarderà gli autisti dei bus notturni, questi potranno scioperare solo nella notte tra il 7 e l’8: garantiti dunque i servizi tra l’8 e il 9. Locomunque non riguarda solo l’Atac bensì ingloba anche la Cotral. La Cobas ha proclamato unodi 24h dalle 8:30 fino alle 17 e dalle 20 fino al ...

romasulweb : 8 marzo 2021, sarà sciopero femminista: a Roma la protesta 'fuxia' in piazza dell'Esquilino - CorriereCitta : Sciopero Roma lunedì 8 marzo 2021: trasporti a rischio - InsiemeIva : La rinascita delle Partite Iva, è vicina! ?? Basta dividerci, uniti possiamo! Insieme, possiamo fare più rumore. I… - giannileft : RT @giannileft: Il pd: 'Presto,bisogna andare davanti ai cancelli della ex Embraco,per dare solidarietà ai lavoratori in sciopero,rischiano… - giannileft : Il pd: 'Presto,bisogna andare davanti ai cancelli della ex Embraco,per dare solidarietà ai lavoratori in sciopero,r… -