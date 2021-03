Sciopero generale, trasporti a rischio lunedì 8 marzo: gli orari di Atm e Trenord (Di venerdì 5 marzo 2021) lunedì 8 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link www.Trenord.it/trenigarantiti. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 marzo 2021)8 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sitoal link www..it/trenigarantiti. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per ...

LavoroLazio_com : Sciopero generale 8 marzo, USB dà appuntamento a Piazza Esquilino e in viale Trastevere 'L’8 marzo ci riappropriamo… - GruppoVeritas : Usb – Unione Sindacale di Base ha proclamato per ???lunedì #8marzo uno #sciopero generale. Di conseguenza, quel gi… - qn_giorno : Sciopero generale, trasporti a rischio lunedì 8 marzo: gli orari di #Atm e #Trenord - Agenparl : Comunicato stampa: Sciopero generale 8 marzo, USB dà appuntamento a Piazza Esquilino e in viale Trastevere - - BabboleoNews : #Sciopero del #porto di #Genova, i lavoratori presidiano i #varchi.#Igor #Magni #segretario #generale #Cgil Genova. -