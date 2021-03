Sci nordico, medagliere Mondiali Oberstdorf 2021: tutte le medaglie (Di venerdì 5 marzo 2021) Il medagliere aggiornato in tempo reale dei Mondiali 2021 di sci nordico che si svolgeranno a Oberstdorf, in Germania. Nella località tedesca va in scena la rassegna iridata per quanto riguarda sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Saranno tantissime le medaglie in palio, con le selezioni del nord pronte a darsi battaglia per il primato. IL medagliere AGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Norvegia 11 – 9 – 6 Austria 3 – 0 – 2 Svezia 2 – 2 – 2 Russia 1 – 2 – 1 Germania 1 – 2 – 1 Slovenia 1 – 1 – 4 Polonia 1 – 0 – 0 Finlandia 0 – 2 – 1 Giappone 0 – 1 – 2 Svizzera 0 – 1 – 0 Francia 0 – 0 – 1 Repubblica ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilaggiornato in tempo reale deidi sciche si svolgeranno a, in Germania. Nella località tedesca va in scena la rassegna iridata per quanto riguarda sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Saranno tantissime lein palio, con le selezioni del nord pronte a darsi battaglia per il primato. ILAGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Norvegia 11 – 9 – 6 Austria 3 – 0 – 2 Svezia 2 – 2 – 2 Russia 1 – 2 – 1 Germania 1 – 2 – 1 Slovenia 1 – 1 – 4 Polonia 1 – 0 – 0 Finlandia 0 – 2 – 1 Giappone 0 – 1 – 2 Svizzera 0 – 1 – 0 Francia 0 – 0 – 1 Repubblica ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci nordico Olimpiadi invernali 2026, nasce la task force trentina TRENTO . Mancano poco meno di cinque anni alle Olimpiadi invernali che vedranno il Trentino protagonista con la gare di sci nordico a Tesero , il salto con gli sci a Predazzo e il pattinaggio velocità a Baselga di Pinè . Senza dimenticare i Giochi paralimpici che si terranno subito dopo nelle stesse località. Per ...

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI 2026: " NASCE IL COORDINAMENTO OLIMPICO PROVINCIALE, APPROVATO DALLA GIUNTA UN DDL DELL'ASSESSORE ... Mancano poco meno di 5 anni alle XXV Olimpiadi invernali che vedranno il Trentino protagonista con la gare di sci nordico a Tesero, il salto con gli sci a Predazzo e il pattinaggio velocità a Baselga ...

Sci nordico, Mondiali: tamponi positivi nel team azzurro, l'Italia lascia Oberstdorf la Repubblica Volkswagen Tiguan: in viaggio nella fiaba del Logorai Trentino orientale. Settanta chilometri di bellezza, naturalistica e umana. Dalla Val di Cembra alla magnifica comunità di Fiemme. Sull’asfalto e anche, sicuri, sulla neve ...

Olimpiadi 2026: in Trentino nasce il coordinamento olimpico provinciale Disegno di legge dell’assessore Failoni per un organismo che chiarisca ruoli e competenze e sia cerniera con il Comitato Milano Cortina 2026 ...

