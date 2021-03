Sci alpino, Marta Bassino: “Non ho l’ansia della coppa di specialità”. Federica Brignone: “Penso solo ad andare forte” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la lunga parentesi in Italia tra i Mondiali di Cortina e le gare di coppa del Mondo in Val di Fassa, il Circo Bianco femminile si sposta in Slovacchia a Jasna. Le difficili condizioni del meteo hanno portato la giuria ad invertire il programma stabilito in precedenza. Domani, infatti, si disputerà lo slalom, mentre domenica sarà la volta del gigante. Proprio questa è la gara più attesa dall’Italia con Marta Bassino che potrebbe anche chiudere i conti nella lotta per la coppa di specialità. Queste le parole della piemontese: “Mi sono presentata in Slovacchia con l’idea di partecipare a due gare, ma a questo punto preferisco concentrarmi solamente sulla gara di domenica che potrebbe essere decisiva. Siamo alle battute conclusive della stagione, le forze cominciano a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la lunga parentesi in Italia tra i Mondiali di Cortina e le gare didel Mondo in Val di Fassa, il Circo Bianco femminile si sposta in Slovacchia a Jasna. Le difficili condizioni del meteo hanno portato la giuria ad invertire il programma stabilito in precedenza. Domani, infatti, si disputerà lo slalom, mentre domenica sarà la volta del gigante. Proprio questa è la gara più attesa dall’Italia conche potrebbe anche chiudere i conti nella lotta per ladi. Queste le parolepiemontese: “Mi sono presentata in Slovacchia con l’idea di partecipare a due gare, ma a questo punto preferisco concentrarmi solamente sulla gara di domenica che potrebbe essere decisiva. Siamo alle battute conclusivestagione, le forze cominciano a ...

