Sci alpino: Jasna, crocevia per la Coppa del Mondo. E Marta Bassino vuole blindare quella di gigante (Di venerdì 5 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si appresa a vivere il suo finale di stagione che si annuncia decisamente entusiasmante. L’unico verdetto già arrivato è quello della Coppa di superG, conquistata per la terza volta in carriera da Lara Gut. Per il resto, sfide aperte: a Jasna, in Slovacchia, non lontano da dove abita Petra Vlhova, ecco un weekend importantissimo dedicato alle discipline tecniche, che si aprirà domani con lo slalom gigante per chiudersi domenica con lo slalom. Manche sempre alle 9.30 e 12.30 (orario italiano), con diretta TV su Rai Sport ed Eurosport. La sfida tra le porte larghe di domani mette in palio una “gara nella gara”: c’è quella per la Coppa di specialità, con Marta Bassino (già 5a qui ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladeldi scifemminile si appresa a vivere il suo finale di stagione che si annuncia decisamente entusiasmante. L’unico verdetto già arrivato è quello delladi superG, conquistata per la terza volta in carriera da Lara Gut. Per il resto, sfide aperte: a, in Slovacchia, non lontano da dove abita Petra Vlhova, ecco un weekend importantissimo dedicato alle discipline tecniche, che si aprirà domani con lo slalomper chiudersi domenica con lo slalom. Manche sempre alle 9.30 e 12.30 (orario italiano), con diretta TV su Rai Sport ed Eurosport. La sfida tra le porte larghe di domani mette in palio una “gara nella gara”: c’èper ladi specialità, con(già 5a qui ...

