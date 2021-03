Sci alpino, Dominik Paris: “Non ho tante possibilità per la Coppa. Giusto annullare la gara” (Di venerdì 5 marzo 2021) Tanta sfortuna per Dominik Paris. Lui il suo l’aveva fatto, portandosi al comando della gara, purtroppo però la nebbia ha costretto gli organizzatori ad annullare tutto. Cancellata la prima discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile in quel di Saalbach: da capire se verrà recuperata nei prossimi giorni, domani in ogni caso si replica, con la speranza che il meteo possa essere più clemente. Le parole di Paris alla FISI: “Non mi era mai capitato che fosse cancellata una gara quando mi trovavo al comando. Penso che sia stata una decisione corretta quella di cancellare la gara perché è Giusto che ci siano le stesse condizioni di partenza per tutti gli atleti. Comunque è stato un buon training ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Tanta sfortuna per. Lui il suo l’aveva fatto, portandosi al comando della, purtroppo però la nebbia ha costretto gli organizzatori adtutto. Cancellata la prima discesa libera valida per ladel Mondo di scial maschile in quel di Saalbach: da capire se verrà recuperata nei prossimi giorni, domani in ogni caso si replica, con la speranza che il meteo possa essere più clemente. Le parole dialla FISI: “Non mi era mai capitato che fosse cancellata unaquando mi trovavo al comando. Penso che sia stata una decisione corretta quella di cancellare laperché èche ci siano le stesse condizioni di partenza per tutti gli atleti. Comunque è stato un buon training ...

