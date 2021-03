Sci alpino, Benjamin Ritchie vince lo slalom dei Mondiali juniores di Bansko, nessun italiano al traguardo! (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiude con la vittoria di Benjamin Ritchie il programma maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Bansko, in Bulgaria. Lo statunitense, infatti, ha fatto suo lo slalom con il tempo complessivo di 1:40.36, dopo aver concluso al comando anche la prima manche in 50.89. Alle sue spalle lo svizzero Fadri Janutin che, dopo aver chiuso la prima metà di gara con lo stesso tempo di Ritchie, nella seconda accusa ben 48 centesimi di distacco e deve accontentarsi della medaglia d’argento. Completa il podio l’austriaco Joshua Sturm a 70 centesimi. Quarta posizione per il norvegese Kaspar Kindem a 1.16, quinta per lo svizzero Joel Luetolf a 1.27, sesta per l’austriaco Lukas Fuerstein a 1.52, davanti al connazionale Armin Dornauer settimo a 1.70. Completano la top ten ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiude con la vittoria diil programma maschile dei Campionatidi sci2021 di, in Bulgaria. Lo statunitense, infatti, ha fatto suo locon il tempo complessivo di 1:40.36, dopo aver concluso al comando anche la prima manche in 50.89. Alle sue spalle lo svizzero Fadri Janutin che, dopo aver chiuso la prima metà di gara con lo stesso tempo di, nella seconda accusa ben 48 centesimi di distacco e deve accontentarsi della medaglia d’argento. Completa il podio l’austriaco Joshua Sturm a 70 centesimi. Quarta posizione per il norvegese Kaspar Kindem a 1.16, quinta per lo svizzero Joel Luetolf a 1.27, sesta per l’austriaco Lukas Fuerstein a 1.52, davanti al connazionale Armin Dornauer settimo a 1.70. Completano la top ten ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - OA_Sport : Sci alpino, Benjamin Ritchie vince lo slalom dei Mondiali juniores di Bansko, nessun italiano al traguardo! - sportface2016 : Discesa maschile #Saalbach 5 marzo 2021, gara interrotta per nebbia: tutti gli aggiornamenti - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: ???? Dalla DAD a spettatori della discesa libera di Sci Alpino dalla finestra di scuola! Non se la passano male questi stu… -