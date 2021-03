Sci alpino, Bassino: “A fine stagione bisogna gestire le energie, penso solo alla mia prestazione” (Di venerdì 5 marzo 2021) Marta Bassino è intervenuta alla vigilia del weekend di gare a Jasna (Slovacchia). Come riporta l’agenzia Dire, la sciatrice ha analizzato l’imminente impegno, che potrebbe risultare decisivo ai fini della classifica: “Quando sono arrivata qui pensavo di prendere parte a due gare, ma poi ho optato per dedicarmi totalmente alla sfida di domenica. La stagione sta per finire ed è importante gestire al meglio le energie. In questi giorni ho fatto qualche giro di allenamento e devo dire che il fondo è perfetto e la neve preparata bene – ha affermato Bassino – Sto sciando abbastanza bene, dovrò restare concentrata e dare il 100%. Sono contenta di avere in mano il mio destino, mi aiuta a rimanere tranquilla. penso solamente alla mia prova. ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Martaè intervenutavigilia del weekend di gare a Jasna (Slovacchia). Come riporta l’agenzia Dire, la sciatrice ha analizzato l’imminente impegno, che potrebbe risultare decisivo ai fini della classifica: “Quando sono arrivata qui pensavo di prendere parte a due gare, ma poi ho optato per dedicarmi totalmentesfida di domenica. Lasta per finire ed è importanteal meglio le. In questi giorni ho fatto qualche giro di allenamento e devo dire che il fondo è perfetto e la neve preparata bene – ha affermato– Sto sciando abbastanza bene, dovrò restare concentrata e dare il 100%. Sono contenta di avere in mano il mio destino, mi aiuta a rimanere tranquilla.solamentemia prova. ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: Dominik Paris è il più veloce, terzo Innerhofer! Kriechmayr si… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: Paris e Innerhofer piazzano la doppietta, Kriechmayr impressiona - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris: 'Ho capito il pendio e la tracciatura'; Christof Innerhofer: 'Fiducia e scioltezza sono… -