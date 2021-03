Scandalo vaccini | Meloni | «Abbiamo assistito al più grande fallimento dell’Unione europea»

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Blocco delle dosi di Astrazeneca? Mossa di Draghi che condivido, ma suiassistiamo al più”. Giorgia, dai microfoni dii Radio 24 commenta le ultime notizie sulla campagna vaccinale. In grave ritardo anche per la pessima gestione del super-commissario Arcuri. E per gli errori di Bruxelles.: l’Europa ha fallito “avuto contratti capestro, in parte secretati“, accusa la leader di Fratelli d’Italia. Che sul tema ha sempre acceso i riflettori sulla trasparenza e la necessità di vigilare le scelte della Ue. “La questione – spiega la– andava gestita in modo diverso dall’inizio. Bisogna interrogarsi su come funziona l’Europa”. “Le nostre ...

"E sui brevetti stesso", affonda ancora Aubry. "Siamo capaci di imporre restrizioni ...e gli altri cosiddetti 'first mover' a non fare più affidamento sull'Unione Europea per i, ...rappresentano una delle soluzioni alla pandemia. Li stiamo aspettando in tutto il mondo, rispettando il nostro turno. Per questo loappena scoppiato alla corte di Spagna ci lascia ... 'Scandalo' vaccini agli amici in Puglia, aggiornamento: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica quanto segue: "L'avvocato La Scala coordinatore del Nirs, il Nucleo ispettivo regio ...