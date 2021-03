Sardegna zona bianca: La Maddalena rimane zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Sardegna in zona bianca: ma a La Maddalena la situazione epidemiologica non migliora, in meno di un mese i casi di coronavirus sono passati da 5 a 64. Il sindaco ha decretato un’altra settimana di lockdown. Vediamo assieme cosa sta accadendo in Sardegna. Le parole del sindaco Il lockdown deciso lo scorso 26 febbraio dal Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)in: ma a Lala situazione epidemiologica non migliora, in meno di un mese i casi di coronavirus sono passati da 5 a 64. Il sindaco ha decretato un’altra settimana di lockdown. Vediamo assieme cosa sta accadendo in. Le parole del sindaco Il lockdown deciso lo scorso 26 febbraio dal

