Santana euforico: ” Il gol al Catania me lo porterò dentro per sempre! Ritiro? Ho un solo pensiero” (Di venerdì 5 marzo 2021) Mario Alberto Santana l'eroe del derby.U.S. Città di Palermo, il Tar del Lazio: “L’esclusione dalla Serie B 2019/20 fu legittima”Il calciatore argentino ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Intanto il capitano rosanero, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Palermo, l’ex Cecconi si racconta: “Che ricordi quella promozione in B! indossare questa maglia è speciale”"Gol al Catania? Ci speri, certo, penso che sia anche destino. Dietro c’è tanto lavoro e penso di meritarlo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Mario Albertol'eroe del derby.U.S. Città di Palermo, il Tar del Lazio: “L’esclusione dalla Serie B 2019/20 fu legittima”Il calciatore argentino ha deciso la sfida contro ilgrazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Intanto il capitano rosanero, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Palermo, l’ex Cecconi si racconta: “Che ricordi quella promozione in B! indossare questa maglia è speciale”"Gol al? Ci speri, certo, penso che sia anche destino. Dietro c’è tanto lavoro e penso di meritarlo ...

