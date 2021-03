Santa Teresa e alcolici: ultimi divieti prima della… zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come per il recente passato, anche nel fine settimana 6-7 marzo l’arenile di Santa Teresa ed il prospiciente solarium saranno interdetti alla fruizione “dalle ore 8 alle 22” (orario di inizio coprifuoco) in quanto ritenuti “luoghi di assembramenti continuativi da parte soprattutto di giovani”, si legge nella Ordinanza comunale emessa nel tardo pomeriggio di venerdì 5 marzo. Sarà l’ultimo atto del genere. La zona rossa incombente renderà il divieto, di fatto, continuativo. alcolici – Con altra Ordinanza, il sindaco istituisce altresì il divieto, vigente negli stessi giorni, di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 18 e fino alla chiusura degli esercizi commerciali. Possibile la vendita solo con la formula ‘a domicilio’. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come per il recente passato, anche nel fine settimana 6-7 marzo l’arenile died il prospiciente solarium saranno interdetti alla fruizione “dalle ore 8 alle 22” (orario di inizio coprifuoco) in quanto ritenuti “luoghi di assembramenti continuativi da parte soprattutto di giovani”, si legge nella Ordinanza comunale emessa nel tardo pomeriggio di venerdì 5 marzo. Sarà l’ultimo atto del genere. Laincombente renderà il divieto, di fatto, continuativo.– Con altra Ordinanza, il sindaco istituisce altresì il divieto, vigente negli stessi giorni, di vendita die superdalle ore 18 e fino alla chiusura degli esercizi commerciali. Possibile la vendita solo con la formula ‘a domicilio’. ...

salernotoday : Covid e assembramenti: nel week-end chiusa Santa Teresa, alcolici solo con consegna a domicilio… - ottopagine : Covid, Salerno: il sindaco chiude l'arenile di Santa Teresa #Salerno - tvoggi : SALERNO, NUOVA CHIUSURA PER SANTA TERESA E DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI Come già avvenuto nelle s… - WPTSPlaylist : Orchestra Barocca Santa Teresa dei Maschi - La serva padrona, Act I: Sinfonia - Paisiello: La Serva Padrona (live) - Bongiovanni - KattInForma : Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 5 Marzo 2021 – Video -